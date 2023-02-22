В Казахстане утвержден перечень профессий, обладателям которых будет проще получить вид на жительство

Министерство труда и социальной защиты Казахстана утвердило перечень востребованных профессий в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, по которым иностранцы могут получить вид на жительство в республике в упрощенном порядке, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Приказ "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и правил его формирования" вводится в действие с 28 февраля 2023 года.

Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах, в том числе здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки. В частности, это нейрохирург, гематолог, онколог, неонатолог, эндокринолог.

В их числе также инженер-исследователь по технологии неорганических веществ, инженер-исследователь по технологии органических веществ, инженер-технолог фармации, инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых, инженер авиационный, инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по лазерному оборудованию, инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженер-медицинский радиохимик, инженер-медицинский физик, классификатор текстильного сырья, бактериолог, архитектор ИТ-инфраструктуры, архитектор программного обеспечения и мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

"Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности", - уточняется в пресс-релизе.

Вид на жительство будет выдаваться на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.