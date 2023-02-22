В Казахстане утвержден перечень профессий, обладателям которых будет проще получить вид на жительство

Министерство труда и социальной защиты Казахстана утвердило перечень востребованных профессий в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, по которым иностранцы могут получить вид на жительство в республике в упрощенном порядке, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Приказ "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и правил его формирования" вводится в действие с 28 февраля 2023 года.
Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах, в том числе здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки. В частности, это нейрохирург, гематолог, онколог, неонатолог, эндокринолог.
В их числе также инженер-исследователь по технологии неорганических веществ, инженер-исследователь по технологии органических веществ, инженер-технолог фармации, инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых, инженер авиационный, инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по лазерному оборудованию, инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженер-медицинский радиохимик, инженер-медицинский физик, классификатор текстильного сырья, бактериолог, архитектор ИТ-инфраструктуры, архитектор программного обеспечения и мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).
"Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности", - уточняется в пресс-релизе.
Вид на жительство будет выдаваться на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.
Штат ГНС Азербайджана увеличивается на 100 единиц
Алиев соболезнует Рахмону в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины в Таджикистане
Chesapeake Energy продает нефтяные активы в Техасе британской Ineos за $1,4 млрд
Варшава заключила соглашение с Westinghouse о постройке АЭС в Польше
МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси
БГУ потратит до 11 млн манатов на капремонт одного из учебных корпусов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна