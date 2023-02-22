Азербайджан в 2022г увеличил экспорт яблок на 23%, выручку - на 39%

Азербайджан в 2022 году экспортировал 82,291 тыс. тонн свежих яблок на $52 млн 8,7 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

По сравнению с 2021 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 23,1%, тогда как выручка выросла на 39,2%.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 2022 год в РФ экспортировано 77,115 тыс. тонн свежих яблок (рост на 22,6%) на сумму $50 млн 180,3 тыс. (рост на 38,9%). В целом, на РФ пришлось 93,7% экспорта яблок из Азербайджана.

Б.Рустамбеков