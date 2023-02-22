Пекин вновь призывает США отказаться от контактов с властями на Тайване

В Китае раскритиковали очередной визит американской делегации на Тайвань, так как считают, что это стало причиной нового витка напряженности в Тайваньском проливе, пишут в среду западные СМИ.
"Мы призываем США прекратить контакты между американскими официальными лицами с властями Тайваня в любой форме, остановить вмешательство в тайваньский вопрос и перестать создавать новые причины напряженности в Тайваньском проливе", - цитирует агентство Associated Press официального представителя МИД КНР Ван Вэньбина.
Кроме того, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявила, что Китай "выступает решительно против любого официального взаимодействия и военного сотрудничества" между США и Тайванем.
В начале недели сообщалось, что делегация конгрессменов США, в составе которой Ро Кханна, Тони Гонзалес, Джейк Очинклосса и Джонатан Джексон из Калифорнии, Техаса, Массачусетса и Иллинойса соответственно, прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, в течение которого планирует встретиться с представителями местной власти, бизнесменами.
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