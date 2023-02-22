Астраханские порты в 2022г увеличили грузооборот с азербайджанскими на 42%

Грузооборот между астраханскими и азербайджанскими портами в 2022 году превысил 27 тыс. тонн, что на 42% превышает показатель 2021 года, сообщил "Интерфаксу" министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.
"В 2022 году компаниям региона удалось нарастить экспорт российского металла, оборудования и других товаров в Азербайджан по морю. За прошлый год грузооборот между нашими портами вырос на 42% и составил более 27 тыс. тонн. Также осуществлялась доставка сельхозпродукции из Азербайджана по железной дороге", - сказал министр.
Он отметил, что активно включился в развитие двусторонних отношений Астраханский деловой центр в Баку.
"Как и предполагалось, он стал удобным местом для проведения мероприятий с участием власти и бизнеса двух стран. В течение года прошла серия переговоров с азербайджанской стороной по теме судостроения. Обсуждалась промышленная кооперация. Речь идет о возможном строительстве в Астраханской области корпусов судов с последующей достройкой на верфи в Баку", - добавил Головков.
Он напомнил, что в декабре в Азербайджане побывали астраханские сельхозпроизводители, которые посетили ряд местных агрохолдингов и фермерских хозяйств. Состоялись агропромышленная конференция и переговоры по вопросам сотрудничества в сфере мясопереработки, животноводства, тепличного хозяйства и организации поставок различных товаров.
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