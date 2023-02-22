AZAL в марте начнет выполнение рейсов из Баку и Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 17 марта начнет выполнение рейсов по маршруту Баку-Москва-Гянджа-Москва-Баку.

"AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Кроме того, по информации AZAL, с 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург-Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.

"С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте - по средам и четвергам соответственно. Продажа билетов на рейсы по обоим направлениям открыта на официальном сайте авиакомпании и через мобильное приложение AZAL", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова