Германия высылает двух иранских дипломатов из-за вынесенного в Иране смертного приговора

Власти ФРГ приняли решение выслать двух иранских дипломатов после того, как в Исламской Республике приговорили к смертной казни гражданина Ирана и Германии Джамшида Шармахда, сообщают в среду европейские СМИ.
"Германия объявила двух членов иранской дипмиссии нежелательными лицами и попросила их покинуть Германию в кратчайшие сроки", - приводят СМИ выдержки из заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
"Мы требуем, чтобы Иран отменил решение о смертном приговоре в отношении Джамшида Шармахда и позволил ему обжаловать приговор", - указала министр.
По словам Бербок, у Шармахда, по мнению ФРГ, не было "справедливого судебного процесса", а в консульском доступе ему было отказано. Она отметила, что его задержали "при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах".
Ранее в Иране 67-летнего Шармахда приговорили к смертной казни, признав его виновным в террористической деятельности. Его семья обвиняет сотрудников иранских спецслужб в похищении Шармахда из Дубая в 2020 году.
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