Неясности с МАГАТЭ по иранской ядерной программе устранены, заявляют в Тегеране

Тегеран и МАГАТЭ устранили неясности в отношении иранской ядерной программы, возникшие из-за неверного толкования одного из инспекторов агентства, сообщил в среду глава Организации по атомной энергии Исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Инспекторы МАГАТЭ прибыли в Тегеран и с 21 февраля ведут переговоры, посещают ядерные объекты, сказал журналистам Эслами, слова которого приводят иранские СМИ.
"Неясности, возникшие из-за неправильного восприятия одного инспектора, также были устранены", - отметил глава ОАЭИ.
В минувшее воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что эксперты МАГАТЭ ранее в феврале обнаружили в Иране уран, обогащенный "до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия". По данным агентства, МАГАТЭ "пытается прояснить, как Иран получил обогащенный до 84% уран - самого высокого показателя, зафиксированного инспекторами агентства в Иране".
В МАГАТЭ, в свою очередь, позже указали, что ознакомлены с недавними сообщениями СМИ, связанными с ситуацией с обогащением урана. В международном агентстве добавили, что "обсуждают с Ираном результаты последней проверки со стороны агентства деятельности (Ирана - ИФ)".
В ОАЭИ 20 февраля назвали не соответствующими действительности сообщения о том, что Тегеран обогатил уран до рекордных 84%.
По словам официального представителям ОАЭИ Бехруза Камальванди, публикации нацелены на то, чтобы "исказить реальность".
Он пояснил, что само существование частиц с уровнем обогащения выше 60% в ходе процесса обогащения не означает, что сам уран обогащается до уровня выше 60%. По словам представителя организации, наличие таких частиц является "нормальным явлением" и "МАГАТЭ в курсе, что такие ситуации могут происходить во время работы".
"Важен конечный продукт, и Иран никогда не занимался обогащением до уровня выше 60%", - отметил Камальванди.
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