Нефть продолжает дешеветь в ожидании протокола ФРС

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в среду, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 подешевели на $0,66 (0,79%) - до $82,39 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,67 (0,88%) - до $75,69 за баррель.
Протокол заседания ФРС, которое завершилось 1 февраля, будет обнародован в 22.00 мск в среду. Участники рынка надеются увидеть в нем сигналы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки.
"Опасения по поводу экономического роста доминируют на рынке, включая страхи сохранения "ястребиной" политики Федрезерва для замедления инфляции", - отметил аналитик сырьевого рынка в UBS Group Джованни Стауново.
На минувшей неделе ряд руководителей ФРС сказал, что на минувшем заседании поддерживали подъем ставки на 50 базисных пунктов вместо повышения на 25 б.п. на фоне сильных макроэкономических статданных и по-прежнему высокой инфляции.
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