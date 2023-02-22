Байрамов призвал Ереван вернуться за стол переговоров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению отказаться от своей деструктивной позиции и вернуться за стол переговоров.

"Армении необходимо отказаться от своей деструктивной позиции и вернуться за стол переговоров. Несмотря на отказ Армении от участия в переговорах по мирному договору в декабре и препятствия, которые чинит Ереван, Азербайджан остается приверженным переговорному процессу", - подчеркнул министр на встрече с парламентским заместителем главы МИД Великобритании Лео Докерти в среду Баку", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе встречи стороны обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, текущее состояние переговоров по мирному соглашению и ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Байрамов проинформировал Докерти о шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, и указал на необоснованность утверждений о "гуманитарном кризисе" в регионе.

Байрамов и Докерти также обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений Азербайджана и Великобритании, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах и текущую ситуацию в регионе.

"Помимо этого, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в нефтегазовом секторе, в сферах инвестиций, торговли, транспорта, "зеленой" энергетики, образовательной и гуманитарной областях", - отмечает МИД.

Байрамов выразил удовлетворение деятельностью британских компаний в Азербайджане, высоко оценил вклад Великобритании в дело разминирования Карабаха и Восточного Зангезура, а также планы страны принять активное участие в восстановлении этих территорий. "Отмечена важность дальнейшего развития успешного сотрудничества между нашими странами в сфере образования", - говорится в сообщении.

Докерти, в свою очередь, отметил, что Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Министр также заявил о важности преодоления трудностей, препятствующих миру в регионе, и выразил готовность Великобритании оказать поддержку в этом вопросе.

Р.Керимов