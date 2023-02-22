Азербайджан в 2022г увеличил поставки газа в Италию на 34%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2022 году составил 18 млрд 965 млн 213,4 тыс. кубометров, что на 5,4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана в отчетный период составила $14 млрд 989 млн 675,87 тыс. (рост в 2,7 раза).
На поставки газа в отчетный период пришлось 39,29% от общего объема экспорта Азербайджана (в 2021 году – 24,92%).
По данным комитета, в 2022 году наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 8 млрд 210 млн 720,07 тыс. кубометров (43,3% всех поставок) на $11 млрд 45 млн 330,12 тыс.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
|
Страна
|
Объем в тыс.
куб.м.
|
В сравнении с
2021г,
|
Выручка, тыс.
долларов
|
В сравнении с
2021г
|
Турция
|
6 853 659,21
|
-30,4%
|
2 208 273,83
|
+31,1%
|
Грузия
|
2 581 214,17
|
-10,4%
|
3491,95
|
-1,9%
|
Италия
|
8 210 720,07
|
+34,3%
|
11 045 330,12
|
+3,6 раза
|
Болгария
|
366 689,05
|
+57,8%
|
237 811,16
|
+ 5,8 раза
|
Греция
|
779 336,88
|
+6,4%
|
1 141 939,86
|
+3,1 раза
|
Иран
|
173 594,04
|
-27.4%
|
6 588,96
|
-27,4%
|
ВСЕГО
|
18965213,4
|
-5,4%
|
14989675,87
|
+2,7 раза
Н.Аббасова
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