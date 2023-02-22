Азербайджан в 2022г увеличил поставки газа в Италию на 34%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2022 году составил 18 млрд 965 млн 213,4 тыс. кубометров, что на 5,4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана в отчетный период составила $14 млрд 989 млн 675,87 тыс. (рост в 2,7 раза).

На поставки газа в отчетный период пришлось 39,29% от общего объема экспорта Азербайджана (в 2021 году – 24,92%).

По данным комитета, в 2022 году наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 8 млрд 210 млн 720,07 тыс. кубометров (43,3% всех поставок) на $11 млрд 45 млн 330,12 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Страна Объем в тыс. куб.м. В сравнении с 2021г, Выручка, тыс. долларов В сравнении с 2021г Турция 6 853 659,21 -30,4% 2 208 273,83 +31,1% Грузия 2 581 214,17 -10,4% 3491,95 -1,9% Италия 8 210 720,07 +34,3% 11 045 330,12 +3,6 раза Болгария 366 689,05 +57,8% 237 811,16 + 5,8 раза Греция 779 336,88 +6,4% 1 141 939,86 +3,1 раза Иран 173 594,04 -27.4% 6 588,96 -27,4% ВСЕГО 18965213,4 -5,4% 14989675,87 +2,7 раза

Н.Аббасова