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ТЭК 22.02.2023 16:27

Азербайджан в 2022г увеличил поставки газа в Италию на 34%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2022 году составил 18 млрд 965 млн 213,4 тыс. кубометров, что на 5,4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана в отчетный период составила $14 млрд 989 млн 675,87 тыс. (рост в 2,7 раза).

На поставки газа в отчетный период пришлось 39,29% от общего объема экспорта Азербайджана (в 2021 году – 24,92%).

По данным комитета, в 2022 году наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 8 млрд 210 млн 720,07 тыс. кубометров (43,3% всех поставок) на $11 млрд 45 млн 330,12 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Страна

Объем в тыс.

куб.м.

В сравнении с

2021г,

Выручка, тыс.

долларов

В сравнении с

2021г

Турция

6 853 659,21

-30,4%

2 208 273,83

+31,1%

Грузия

2 581 214,17

-10,4%

3491,95

-1,9%

Италия

8 210 720,07

+34,3%

11 045 330,12

+3,6 раза

Болгария

366 689,05

+57,8%

237 811,16

+ 5,8 раза

Греция

779 336,88

+6,4%

1 141 939,86

+3,1 раза

Иран

173 594,04

-27.4%

6 588,96

-27,4%

ВСЕГО

18965213,4

-5,4%

14989675,87

+2,7 раза

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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