Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 76.36 -1.12 Brent 83.05 -1.02

Дальнее зарубежье 22.02.2023 16:40

Девять палестинцев погибли в стычках с ЦАХАЛ, почти 100 пострадали

Девять палестинцев погибли и 97 пострадали в столкновениях с военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает в среду The Jerusalem Post.

Среди убитых оказались лидеры местного отделения группировки "Исламский джихад" и других террористических групп, отмечает издание.

Силы безопасности Израиля окружили здание с целью ареста подозреваемых, укрывавшихся внутри него. Подозреваемые, как считают в ЦАХАЛ, являлись членами террористической ячейки, которая убила израильского военнослужащего в октябре прошлого года, а также проводила другие террористические операции.

На прошлой неделе были арестованы два других члена ячейки.

Мечети в городе транслируют сообщения, призывающие жителей к столкновениям с израильскими силами, сообщает газета. В районе города слышны взрывы и выстрелы.

Представитель исламистского движения ХАМАС Хазем Кассем осудил рейд ЦАХАЛа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az