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Внешняя политика 22.02.2023 16:47

Алиев соболезнует Рахмону в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины в Таджикистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил письмо с соболезнованиями президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.

"Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим", - отметил Алиев в письме.

Как сообщалось ранее в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, в результате схода лавин в Таджикистане 20 февраля погибли 19 человек.

С 15 по 19 февраля на территории страны был зафиксирован сход 200 снежных лавин, семи оползней и шести камнепадов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТАДЖИКИСТАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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