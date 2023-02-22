Алиев соболезнует Рахмону в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины в Таджикистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил письмо с соболезнованиями президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.
"Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим", - отметил Алиев в письме.
Как сообщалось ранее в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, в результате схода лавин в Таджикистане 20 февраля погибли 19 человек.
С 15 по 19 февраля на территории страны был зафиксирован сход 200 снежных лавин, семи оползней и шести камнепадов.
Х.Насирзаде
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