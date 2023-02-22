Штат ГНС Азербайджана увеличивается на 100 единиц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, определяющий штат министерства экономики и его структурных подразделений.
Согласно указу, штат Минэкономики увеличивается на 100 единиц – с 4394 до 4494. При этом, увеличение штата министерства связано с расширением штата Государственной налоговой службы (ГНС). В частности, согласно указу, штат аппарата ГНС увеличен на 70 единиц – с 429 до 499, структурных подразделений – на 30 единиц – с 2460 до 2490.
Р.Ахмедов
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