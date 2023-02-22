Лавров на следующей неделе посетит Азербайджан

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27-28 февраля будет находиться с визитом в Баку.
Об этом сообщила в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, Лавров в Баку проведет встречи с руководством Азербайджана.
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