Лавров на следующей неделе посетит Азербайджан

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27-28 февраля будет находиться с визитом в Баку. Об этом сообщила в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Лавров в Баку проведет встречи с руководством Азербайджана.

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