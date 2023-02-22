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Регион 22.02.2023 17:36

Лавров на следующей неделе посетит Азербайджан

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27-28 февраля будет находиться с визитом в Баку.

Об этом сообщила в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Лавров в Баку проведет встречи с руководством Азербайджана.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАВРОВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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