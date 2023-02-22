Intel почти втрое снизила размер квартальных дивидендов

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, понизила размер квартальных дивидендов почти в три раза - до $0,125 на акцию с $0,365 на акцию.

Дивиденды будут выплачены 1 июня 2023 года акционерам из реестра на 7 мая 2023 года, говорится в пресс-релизе компании.

"Решение о понижении дивидендов обусловлено осторожным подходом совета директоров к распределению капитала, - отмечается в сообщении. - Увеличение финансовой гибкости поддержит ключевые инвестиции, необходимые для трансформации Intel в период текущей макроэкономической неопределенности".

Компания подтвердила прогнозы на первый квартал 2023 года, озвученные в январе, согласно которым ее выручка составит $10,5-11,5 млрд, чистый убыток - $0,8 на акцию, убыток без учета разовых факторов - $0,15 на акцию.

Intel продолжает принимать меры для оптимизации структуры затрат и планирует добиться экономии на расходах в размере $3 млрд в 2023 году, отмечается в пресс-релизе. К 2025 году компания рассчитывает урезать ежегодные расходы на $8-10 млрд, в том числе за счет ранее объявленного сокращения рабочих мест, а также вознаграждений сотрудников и топ-менеджеров.

Акции Intel теряют в цене 1% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 42%.