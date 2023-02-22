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ТЭК 22.02.2023 18:45

Варшава заключила соглашение с Westinghouse о постройке АЭС в Польше

Компания "Польские АЭС" (PEJ) в среду подписала соглашение с американской компанией Westinghouse о разработке проекта и постройке АЭС в Польше, сообщает Польское радио.

"Сегодня, думая о 2030-2032 и последующих годах, мы решили реализовать и довести до завершения ключевой проект для энергетической безопасности Польши - строительство в стране атомной электростанции", - приводит радио слова министра по вопросам окружающей среды и климата Польши Анны Москвы.

"Это соглашение позволит нам почувствовать себя в безопасности в ближайшие годы", - добавила она.

Об этом соглашении было объявлено несколько месяцев назад, однако подписано оно было только сейчас.

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Тэги: ПОЛЬША, США, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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