Brent подешевела до $81,82 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться вечером в среду, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 по бакинскому времени подешевели на $1,23 (1,48%) - до $81,82 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,18 (1,55%) - до $75,18 за баррель.
Цены на нефть испытывают давление в феврале на фоне ожиданий, что Федрезерву придется поднять ключевую ставку выше, чем ожидалось ранее, из-за упрямо высокой инфляции, пишет MarketWatch. Во-первых, это увеличивает доходность гособлигаций и курс доллара, что является негативным фактором для сырьевых товаров, а во-вторых, повышают риски рецессии в американской экономике.
Протокол заседания ФРС, которое завершилось 1 февраля, будет обнародован в 23:00 по бакинскому времени в среду. Участники рынка надеются увидеть в нем сигналы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки.
"Рынок продолжает адаптироваться к мысли о более "ястребином" Федрезерве после потока экономических статданных, которые говорят о том, что центробанку предстоит еще немало работы", - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.
"Эти негативные факторы, а также довольно комфортный баланс спроса и предложения на рынке, позволяют предположить, что нефть будет торговаться в узком диапазоне. Мы ожидаем, что позднее в этом году котировки выйдут из этого диапазона, поскольку на рынке образуется значительный дефицит", - добавили они.
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