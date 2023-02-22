Азербайджан продолжит добиваться привлечения Армении к ответственности за нарушения прав человека - МИД

Баку продолжит добиваться привлечения Еревана к ответственности за нарушения прав человека, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, комментируя постановление Международного суда ООН по просьбам об указании временных мер, представленных Арменией в отношении Азербайджана и Азербайджаном в отношении Армении.

«Решение суда не пересматривать свое предыдущее заключение о том, что размещение Арменией мин не соответствует требованиям для принятия временных мер, не является решением по существу, и Азербайджан будет и впредь добиваться привлечения Армении к ответственности», - написал Мамедов в среду в твиттере.

В своем постановлении, продолжил представитель азербайджанской стороны, суд принял к сведению представление Баку о том, что Азербайджан «обязуется продолжить принимать все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения безопасного движения по Лачинской дороге в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года».

«Армения по-прежнему обязана воздерживаться от эскалации ситуации в соответствии с предыдущим постановлением суда от 7 декабря 2021 года», - добавил Мамедов.

МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором приветствовал отклонение судом запрошенных Арменией мер, требующих от Азербайджана прекращения предполагаемой «организации и поддержки» протестов (на Лачинской дороге - ИФ) и «немедленного возобновления... подачи газа и предоставления других коммунальных услуг».

«Азербайджан продолжит в рамках международного права принимать все необходимые меры по защите права граждан и привлечению Армению к ответственности за продолжающиеся серьезные нарушения прав человека», - подчеркнули в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Международный суд ООН в среду огласил два постановления по просьбам об указании временных мер, представленных Арменией в отношении Азербайджана и Азербайджаном в отношении Армении в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд частично удовлетворил ходатайство армянской стороны, обязав Азербайджан «принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов» по Лачинской дороге. В то же время он отказал Еревану в требовании обязать Баку «прекратить организацию и поддержку» протестов на этому участке, а также «немедленно возобновить.. подачу газа и предоставление других коммунальных услуг» проживающим в Карабахском регионе Азербайджана. В суде посчитали запрошенные меры неоправданными, отметив, что Армения не представила достаточных доказательств того, что Азербайджан нарушил газоснабжение региона.

Запрос Баку суд отклонил, постановив, что Азербайджан не представил доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что предполагаемые действия Армении направлены на ущемление прав лиц азербайджанского происхождения.

Как сообщалось ранее, в начале января 2023 года Баку обратился к суду с просьбой принять временные меры в отношении Еревана, обязав Армению «немедленно предпринять все необходимые шаги для того, чтобы Азербайджан мог провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и территории в целом в Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах Азербайджана, куда вернется гражданское население», в том числе путем предоставления информации о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других взрывных устройств на этих территориях.

Помимо этого, Азербайджан требовал, чтобы суд обязал Армению немедленно прекратить минирование территории Азербайджана и воздерживаться в дальнейшем от подобной деятельности, в том числе, и от использования Лачинской дороги для этой цели.

Р.Керимов