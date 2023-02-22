В ЕС не согласовали новые санкции против РФ

Постпреды стран Евросоюза в среду не достигли договоренностей по новому, десятому пакету санкций в отношении России, сообщают европейские СМИ.
По их данным, обсуждения по этому вопросу продолжатся в четверг.
Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.
Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ в понедельник.
"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 февраля. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на этой неделе США и ЕС планируют объявить о новых санкциях против РФ. США и их союзники намерены задействовать меры для обеспечения выполнения уже действующих ограничений.
Азербайджан продолжит добиваться привлечения Армении к ответственности за нарушения прав человека - МИД
Штат ГНС Азербайджана увеличивается на 100 единиц
Алиев соболезнует Рахмону в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины в Таджикистане
Chesapeake Energy продает нефтяные активы в Техасе британской Ineos за $1,4 млрд
Суточная добыча нефти в РФ в январе составила 9,8 млн б/с
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси
БГУ потратит до 11 млн манатов на капремонт одного из учебных корпусов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна