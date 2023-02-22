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Дальнее зарубежье 22.02.2023 20:31

В ЕС не согласовали новые санкции против РФ

Постпреды стран Евросоюза в среду не достигли договоренностей по новому, десятому пакету санкций в отношении России, сообщают европейские СМИ.

По их данным, обсуждения по этому вопросу продолжатся в четверг.

Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ в понедельник.

"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 февраля. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на этой неделе США и ЕС планируют объявить о новых санкциях против РФ. США и их союзники намерены задействовать меры для обеспечения выполнения уже действующих ограничений.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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