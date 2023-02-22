Transocean увеличила чистый убыток на 5% в 2022 году

Швейцарская Transocean Ltd., один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире, завершила 2022 год с чистым убытком в размере $621 млн, или $0,89 в расчете на акцию, сообщается в пресс-релизе.

По итогам 2021 года убыток компании составлял $592 млн, или $0,93 на акцию.

Скорректированный убыток в прошлом году подскочил до $648 млн с $356 млн годом ранее.

Выручка от контрактов на бурение практически не изменилась и составила $2,575 млрд.

В четвертом квартале чистый убыток составил $350 млн, или $0,48 на акцию, по сравнению с убытком в $28 млн, или $0,04 на акцию, за предыдущий квартал.

Котировки акций Transocean снижаются на 3,9% в ходе торгов в Лондоне в среду. Бумаги, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали в цене на 11,6%.