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Бизнес и законодательство 22.02.2023 20:33

Transocean увеличила чистый убыток на 5% в 2022 году

Швейцарская Transocean Ltd., один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире, завершила 2022 год с чистым убытком в размере $621 млн, или $0,89 в расчете на акцию, сообщается в пресс-релизе.

По итогам 2021 года убыток компании составлял $592 млн, или $0,93 на акцию.

Скорректированный убыток в прошлом году подскочил до $648 млн с $356 млн годом ранее.

Выручка от контрактов на бурение практически не изменилась и составила $2,575 млрд.

В четвертом квартале чистый убыток составил $350 млн, или $0,48 на акцию, по сравнению с убытком в $28 млн, или $0,04 на акцию, за предыдущий квартал.

Котировки акций Transocean снижаются на 3,9% в ходе торгов в Лондоне в среду. Бумаги, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали в цене на 11,6%.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, НЕФТЕСЕРВИС, TRANSOCEAN

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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