Transocean увеличила чистый убыток на 5% в 2022 году

Швейцарская Transocean Ltd., один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире, завершила 2022 год с чистым убытком в размере $621 млн, или $0,89 в расчете на акцию, сообщается в пресс-релизе.
По итогам 2021 года убыток компании составлял $592 млн, или $0,93 на акцию.
Скорректированный убыток в прошлом году подскочил до $648 млн с $356 млн годом ранее.
Выручка от контрактов на бурение практически не изменилась и составила $2,575 млрд.
В четвертом квартале чистый убыток составил $350 млн, или $0,48 на акцию, по сравнению с убытком в $28 млн, или $0,04 на акцию, за предыдущий квартал.
Котировки акций Transocean снижаются на 3,9% в ходе торгов в Лондоне в среду. Бумаги, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали в цене на 11,6%.
Азербайджан продолжит добиваться привлечения Армении к ответственности за нарушения прав человека - МИД
Штат ГНС Азербайджана увеличивается на 100 единиц
Алиев соболезнует Рахмону в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины в Таджикистане
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси
БГУ потратит до 11 млн манатов на капремонт одного из учебных корпусов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Австралия сама будет распоряжаться АПЛ, которые построят в рамках партнерства AUKUS - премьер
В ЕС не согласовали новые санкции против РФ
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна