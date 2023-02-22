Австралия сама будет распоряжаться АПЛ, которые построят в рамках партнерства AUKUS - премьер

Власти Австралии, которые должны позднее получить атомные подводные лодки (АПЛ) в рамках партнерства с США и Британией AUKUS, сами будут решать, как их использовать, заявил в среду австралийский премьер Энтони Албаниз.

"По словам Албаниза, Австралия сохранит за собой полномочия принимать суверенные решения по поводу того, каким образом использовать подлодки", - сообщает Associated Press (AP).

"AUKUS - это намного больше, чем ядерные подводные лодки и даже технологическая совместимость. AUKUS - это про будущее. Это партнерство еще сильнее закрепляет официально то, что наши три страны разделяют общие ценности и интересы", - сказал премьер, добавив, что также речь идет о развитии австралийской промышленности и о создании рабочих мест.

Как напоминает AP, ранее критики AUKUS отмечали, что в отличие построенной ей самой флота Австралия, вероятно, не сможет использовать АПЛ в случаях, когда с их применением не согласны будут США и Британия. Также критики высказывали мнение, что ни Вашингтон, ни Лондон не смогут начать поставки АПЛ Канберре до 2040 года, а сама судостроительная отрасль Австралии не способна принять главенствующую роль в этом проекте. Кроме того, по их словам, у австралийских специалистов не достает опыта в ядерной отрасли, и Канберра будет слишком сильно зависеть от зарубежных партнеров в ядерных технологиях.

В свою очередь Албаниз также заявил в среду, что Австралии нужно больше самостоятельно заниматься добычей важнейших минеральных ресурсов, нежели полагаться на инвестиции КНР. Он напомнил, что Австралия располагает запасами лития и никеля для производства батарей.

Издание The Sydney Morning Herald поясняет, что на фоне роста мирового спроса на ресурсы для создания высокотехнологической продукции Китай желает получить одобрение властей Австралии для добычи лития в этой стране. При этом в прошлом ноябре власти Канады потребовали от китайских компаний отказаться от участия в ряде проектов, связанных с важнейшими минералами, включая литий.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство АПЛ для Австралии. Следующий австралийский премьер - Энтони Албаниз - также заявлял, что Канберра в предстоящие годы нарастит оборонные расходы.

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн после объявления о создании альянса заявил, что AUKUS ставит целью раздувание "холодной войны", нарушает положения Договора о нераспространении и создает угрозу ядерной катастрофы в Тихоокеанском регионе. Соседние с Австралией страны также выражали опасения в связи с возможной гонкой вооружений, но в Канберре заверяли, что новые подлодки оснастят лишь ядерными реакторами, а не ядерным оружием.