Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 76.36 -1.12 Brent 83.05 -1.02

ТЭК 22.02.2023 21:19

Производство СПГ в России в январе сократилось на 13%

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе 2023 года сократилось на 13% - до 2,6 млн т, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,6 млн т, что на 13% меньше, чем в январе 2022 года, и на 7,7% меньше, чем в декабре 2022 года", - говорится в сводке ведомства.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СПГ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе Газпром: ЕС может почти полностью заместить газ из РФ СПГ, но не делает этого Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн Аргументы Трампа по поставкам СПГ в Европу не работают - Путин Saudi Aramco в среду подпишет соглашение с российским СПГ-проектом Газпром начинает экспорт СПГ автотранспортом в Казахстан, снабдит университет в Астане Сечин просит либерализовать экспорт СПГ с шельфа, уверен: Газпром не пострадает Минэнерго изучает вопрос об отмене монополии Газпрома на экспорт СПГ - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az