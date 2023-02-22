Производство СПГ в России в январе сократилось на 13%

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе 2023 года сократилось на 13% - до 2,6 млн т, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,6 млн т, что на 13% меньше, чем в январе 2022 года, и на 7,7% меньше, чем в декабре 2022 года", - говорится в сводке ведомства.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.