Производство СПГ в России в январе сократилось на 13%

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе 2023 года сократилось на 13% - до 2,6 млн т, сообщил Росстат.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,6 млн т, что на 13% меньше, чем в январе 2022 года, и на 7,7% меньше, чем в декабре 2022 года", - говорится в сводке ведомства.
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