Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 76.36 -1.12 Brent 83.05 -1.02

ТЭК 22.02.2023 21:21

Производство нефтепродуктов в РФ в январе сохранилось на уровне 2022г

Производство кокса и нефтепродуктов в России в январе сохранилось на уровне аналогичного месяца прошлого года, по сравнению с декабрем 2022 года - снизилось на 1,1%, говорится в материалах Росстата.

Объем нефти, поступивший на первичную переработку, снизился относительно января 2022 года на 2,5%, до 24,6 млн т.

Выпуск автомобильного бензина в прошлом месяце составил 3,8 млн т, что на 0,8% больше, чем в декабре, и на 7,4% больше, чем в январе 2022 года.

Производство дизтоплива составило 7,8 млн т, что на 0,6% меньше, чем в декабре, но на 5,7% больше, чем в январе 2022-го.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,1 млн т. Это на 6,1% больше, чем в декабре, но на 9,9% меньше, чем в январе 2022 года.

Выпуск сжиженных пропана и бутана в октябре составил 1,6 млн т, что на 0,2% меньше, чем в декабре, но на 9,7% больше, чем в январе прошлого года.

Производство топочного мазута в прошлом месяце составило 3,7 млн т, что на 1,1% меньше, чем в декабре, и на 8,5% меньше, чем в январе 2022-го.

Как сообщалось, по итогам 2022 года производство нефтепродуктов в РФ сократилось на 0,4% относительно 2021 года; объем поступившей на переработку нефти снизился на 3,5% - до 276 млн т. В прошлом году НПЗ произвели 42,3 млн т автомобильного бензина, что на 3,6% больше, чем в 2021 году, и 84,7 млн т дизельного топлива, что на 5,4% выше показателя предыдущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Хорватия и Болгария могут продолжать импорт нефтепродуктов из РФ вне price cap - OFAC ЕС утвердил потолок цен на российский дизель на уровне $100 за баррель Нет оснований для резкого сокращения в РФ выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС - Шульгинов Перевалка белорусских нефтепродуктов через порты РФ в апреле превысит план на 100 тыс. тонн - Мишустин Поставки нефтепродуктов из РФ в Белоруссию могут снизиться с 2 млн до 100-300 тыс. тонн Белоруссия и РФ договариваются об индикативных балансах поставок нефтепродуктов, сообщают в Минске

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az