Производство нефтепродуктов в РФ в январе сохранилось на уровне 2022г

Производство кокса и нефтепродуктов в России в январе сохранилось на уровне аналогичного месяца прошлого года, по сравнению с декабрем 2022 года - снизилось на 1,1%, говорится в материалах Росстата.
Объем нефти, поступивший на первичную переработку, снизился относительно января 2022 года на 2,5%, до 24,6 млн т.
Выпуск автомобильного бензина в прошлом месяце составил 3,8 млн т, что на 0,8% больше, чем в декабре, и на 7,4% больше, чем в январе 2022 года.
Производство дизтоплива составило 7,8 млн т, что на 0,6% меньше, чем в декабре, но на 5,7% больше, чем в январе 2022-го.
Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,1 млн т. Это на 6,1% больше, чем в декабре, но на 9,9% меньше, чем в январе 2022 года.
Выпуск сжиженных пропана и бутана в октябре составил 1,6 млн т, что на 0,2% меньше, чем в декабре, но на 9,7% больше, чем в январе прошлого года.
Производство топочного мазута в прошлом месяце составило 3,7 млн т, что на 1,1% меньше, чем в декабре, и на 8,5% меньше, чем в январе 2022-го.
Как сообщалось, по итогам 2022 года производство нефтепродуктов в РФ сократилось на 0,4% относительно 2021 года; объем поступившей на переработку нефти снизился на 3,5% - до 276 млн т. В прошлом году НПЗ произвели 42,3 млн т автомобильного бензина, что на 3,6% больше, чем в 2021 году, и 84,7 млн т дизельного топлива, что на 5,4% выше показателя предыдущего года.
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