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Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 76.36 -1.12 Brent 83.05 -1.02

ТЭК 22.02.2023 21:22

Себестоимость добычи нефти в РФ в 2022г выросла на 19%

Средняя себестоимость добычи нефти в России в 2022 году составила 24,6 тыс. рублей за тонну по сравнению с 20,7 тыс. руб. за тонну в 2021 году (на 19% выше), сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства, в IV квартале 2021 года себестоимость составляла 23,1 тыс. рублей за тонну, а в I кв. 2022 года возросла до 33,1 тыс. руб./т. Во II кв. 2022г стоимость добычи нефти снизилась до 25,2 тыс. руб. за тонну, в III кв. - до 21,5 тыс. руб. т, в IV кв. - до 18,6 тыс. руб./т (по сравнению с 23,1 тыс. руб. в IV кв. 2021 года).

С учетом среднего курса доллара в 2022 году в 67,46 руб./$1 в 2022г себестоимость добычи тонны нефти в 2022г составила $365 за тонну, или около $50 за баррель против примерно $38 за баррель (курс доллара 73,65 за руб.) в 2021 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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