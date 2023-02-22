Себестоимость добычи нефти в РФ в 2022г выросла на 19%

Средняя себестоимость добычи нефти в России в 2022 году составила 24,6 тыс. рублей за тонну по сравнению с 20,7 тыс. руб. за тонну в 2021 году (на 19% выше), сообщает Росстат.
Согласно данным ведомства, в IV квартале 2021 года себестоимость составляла 23,1 тыс. рублей за тонну, а в I кв. 2022 года возросла до 33,1 тыс. руб./т. Во II кв. 2022г стоимость добычи нефти снизилась до 25,2 тыс. руб. за тонну, в III кв. - до 21,5 тыс. руб. т, в IV кв. - до 18,6 тыс. руб./т (по сравнению с 23,1 тыс. руб. в IV кв. 2021 года).
С учетом среднего курса доллара в 2022 году в 67,46 руб./$1 в 2022г себестоимость добычи тонны нефти в 2022г составила $365 за тонну, или около $50 за баррель против примерно $38 за баррель (курс доллара 73,65 за руб.) в 2021 году.
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