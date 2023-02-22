Суточная добыча нефти в РФ в январе составила 9,8 млн б/с

Добыча нефти с учетом газового конденсата в январе 2023 года снизилась по сравнению с январем 2022 года и декабрем 2022 года на 1% и на 0,4% соответственно, составив 46 млн т, сообщил Росстат.

Нефти без газового конденсата добыто 42,1 млн т, что меньше показателей января 2022 года и декабря 2022 года на 2,5% и на 0,5% соответственно.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти (без учета конденсата) в январе составила 1358,07 тыс. тонн, с коэффициентом баррелизации в 7,22 - 9,8 млн б/с по сравнению с 9,85 млн б/с в декабре.

Текущая квота России по добыче нефти (без конденсата) в рамках сделки ОПЕК+ - примерно 10,5 млн б/с.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак, в марте Россия снизит добычу нефти (без учета конденсата) на 500 тыс. б/с по сравнению с уровнем января.

Росстат сообщил также, что в январе 2023 года на переработку было отправлено 24,6 млн т, что на 0,6% выше, чем в декабре 2022 года, но на 2,5% меньше, чем в январе 2022 года.