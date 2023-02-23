В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 31 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 426, сообщает в ночь на четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 37 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 16,2%.

За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне - двое).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 108 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 167 человек (+22 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 151 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 286 тестов на коронавирус против 1 тыс. 695 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 517 тыс. 428 тестов на COVID-19.

Р.Керимов