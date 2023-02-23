В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 31 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 426, сообщает в ночь на четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 37 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 16,2%.
За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне - двое).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 108 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 167 человек (+22 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 151 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 286 тестов на коронавирус против 1 тыс. 695 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 517 тыс. 428 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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