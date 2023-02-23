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Дальнее зарубежье 23.02.2023 09:00

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Шесть ракет были запущены в сторону Израиля из сектора Газа в ночь на четверг, пять из них были перехвачены средствами ПВО, одна упала в безлюдной местности, сообщила пресс-служба израильской армии.

По данным СМИ, три ракеты были пущены по Ашкерону, все они были перехвачены. Сирены, предупреждающие о воздушном нападении, звучали и в других городах страны.

Как сообщила ранее газета The Jerusalem Post, Израиль принял меры на случай атак и ракетных обстрелов из сектора Газа в ответ на рейд израильских военных и полиции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли 10 палестинцев.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАКЕТЫ, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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