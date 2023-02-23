Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Шесть ракет были запущены в сторону Израиля из сектора Газа в ночь на четверг, пять из них были перехвачены средствами ПВО, одна упала в безлюдной местности, сообщила пресс-служба израильской армии.
По данным СМИ, три ракеты были пущены по Ашкерону, все они были перехвачены. Сирены, предупреждающие о воздушном нападении, звучали и в других городах страны.
Как сообщила ранее газета The Jerusalem Post, Израиль принял меры на случай атак и ракетных обстрелов из сектора Газа в ответ на рейд израильских военных и полиции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли 10 палестинцев.
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