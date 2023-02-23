G7 хочет создать механизм с целью усилить соблюдение уже действующих против РФ санкций

Государства G7 намерены создать новый механизм для обеспечения соблюдения уже введенных в отношении России санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Страны G7 собираются создать новый инструмент с целью координировать применение существующих санкций против России, эта мера призвана (...) улучшить соблюдение санкций", - информирует агентство.
По данным одного из собеседников агентства, этот координационный механизм, в частности, будет способствовать "усилению обмена информацией и других действий, в том числе в отношении стран и компаний в мире, которых подозревают в помощи России в уклонении от санкций или подрыве санкционного режима".
Кроме того, по данным агентства, страны G7 обсуждают санкции в отношении компаний, которые, как считаются, поставляют России товары для удовлетворения ее военных нужд.
Bloomberg напоминает, что, как ожидается, G7 и ЕС на этой неделе объявят о новых санкциях и торговых ограничениях против РФ. Однако европейские СМИ ранее сообщили, что постпреды стран Евросоюза в среду не достигли договоренностей по новому, десятому, пакету санкций в отношении России.
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