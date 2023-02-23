От разрушительного землетрясения в Турции погибли более 43,5 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции, произошедшего более двух недель назад, превысило 43,5 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 43 556 человек", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, оно привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.