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Дальнее зарубежье 23.02.2023 10:02

Парламент Венгрии 6-9 марта проведет голосование по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Венгерские депутаты в начале марта проголосуют по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, сообщают западные СМИ со ссылкой на расписание парламента Венгрии.

В повестке заседаний парламента отмечается, что голосование по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО пройдет в период с 6 по 9 марта. При этом на следующей неделе законодатели проведут дебаты по заявкам этих стран на вхождение в альянс.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии в альянсе.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, СКАНДИНАВИЯ, НАТО, ГОЛОСОВАНИЕ


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