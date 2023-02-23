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СНГ 23.02.2023 09:10

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали в Таджикистане китайские сейсмологи

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем, сообщил китайский сейсмологический центр.

Толчок был зафиксирован в 8:37 по пекинскому времени (4:37) на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Китайские СМИ сообщают, что землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна. В пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, ближайший - Хорог, он расположен примерно в 160 км от эпицентра.

Данных о возможных жертвах и разрушениях рока не поступало.

Ранее узбекский центр сейсмопрогностического мониторинга сообщил о трех подземных толчках в Таджикистане магнитудой до 5,8.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН определил магнитуду первого толчка, зафиксированного в 05:36, в 7, эпицентр находился в 41 км западнее таджикского населенного пункта Мургаб. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Кроме того, примерно в 100 км северо-западнее в 05:36 было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, по сотрясениям в эпицентре оно оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду первого толчка в 6,8, также американские сейсмологи зафиксировали в районе Мургаба три афтершока магнитудой от 4,6 до 5.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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