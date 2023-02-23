Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали в Таджикистане китайские сейсмологи

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем, сообщил китайский сейсмологический центр.
Толчок был зафиксирован в 8:37 по пекинскому времени (4:37) на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.
Китайские СМИ сообщают, что землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна. В пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, ближайший - Хорог, он расположен примерно в 160 км от эпицентра.
Данных о возможных жертвах и разрушениях рока не поступало.
Ранее узбекский центр сейсмопрогностического мониторинга сообщил о трех подземных толчках в Таджикистане магнитудой до 5,8.
Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН определил магнитуду первого толчка, зафиксированного в 05:36, в 7, эпицентр находился в 41 км западнее таджикского населенного пункта Мургаб. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".
Кроме того, примерно в 100 км северо-западнее в 05:36 было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, по сотрясениям в эпицентре оно оценивается как "очень сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду первого толчка в 6,8, также американские сейсмологи зафиксировали в районе Мургаба три афтершока магнитудой от 4,6 до 5.
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