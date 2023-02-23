Манат подорожал к евро и и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 февраля ЦБА установил на уровне 1.8057 манат/1EUR (22 февраля - 1.8116 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 февраля установил на уровне 0.0227 манат/1RUB (22 февраля - 0.0226 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 февраля ЦБА установил на уровне 0.0900 манат/1TRY (22 февраля - 0.0901 манат/1TRY).
Н.Аббасова
Отказ Еревана от предложения установить КПП на границе свидетельствует о стремлении Армении использовать Лачинскую дорогу в незаконных целях – МИД Азербайджана
Баку и София обсудили перспективы двусторонних отношений - МИД Азербайджана
Азербайджан продолжит добиваться привлечения Армении к ответственности за нарушения прав человека - МИД
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси
БГУ потратит до 11 млн манатов на капремонт одного из учебных корпусов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ
Баку и Ереван проведут в ближайшее время переговоры в Брюсселе – Госдеп США
G7 хочет создать механизм с целью усилить соблюдение уже действующих против РФ санкций
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна