Манат подорожал к евро и и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 февраля ЦБА установил на уровне 1.8057 манат/1EUR (22 февраля - 1.8116 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 февраля установил на уровне 0.0227 манат/1RUB (22 февраля - 0.0226 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 февраля ЦБА установил на уровне 0.0900 манат/1TRY (22 февраля - 0.0901 манат/1TRY).

Н.Аббасова