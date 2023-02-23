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Внешняя политика 23.02.2023 09:45

Баку и София обсудили перспективы двусторонних отношений - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с новым послом Болгарии в Азербайджане Русланом Стояновым.

"В ходе встречи Байрамов отметил потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Отмечалось также, что нынешний политический диалог, визиты и контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Болгарией играют важную роль в развитии отношений", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме того, по информации ведомства, стороны обсудили роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и диверсификации энергоснабжения.

В ходе встречи посол отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, БОЛГАРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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