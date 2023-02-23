Баку и София обсудили перспективы двусторонних отношений - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с новым послом Болгарии в Азербайджане Русланом Стояновым.
"В ходе встречи Байрамов отметил потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Отмечалось также, что нынешний политический диалог, визиты и контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Болгарией играют важную роль в развитии отношений", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Кроме того, по информации ведомства, стороны обсудили роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и диверсификации энергоснабжения.
В ходе встречи посол отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.
Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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