Глава Центробанка Азербайджана обсудил с руководителями банков итоги 2022г

Глава Центробанка Азербайджана Талоех Кязымов провел встречу с руководителями местных банков.

«У нас была очередная встреча с руководителями банков, действующих в стране, в Центральном банке. На встрече были обсуждены последние макроэкономические тенденции и прогнозы, а также проведены презентации по результатам работы банковского сектора за 2022 год», - отметил Кязымов в twitter.

В ходе встречи также обсуждались глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, а также итоги 2022 года для банковского сектора, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор, другие актуальные вопросы.

Х.Насирзаде