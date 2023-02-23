Глава Центробанка Азербайджана обсудил с руководителями банков итоги 2022г

Глава Центробанка Азербайджана Талоех Кязымов провел встречу с руководителями местных банков.
«У нас была очередная встреча с руководителями банков, действующих в стране, в Центральном банке. На встрече были обсуждены последние макроэкономические тенденции и прогнозы, а также проведены презентации по результатам работы банковского сектора за 2022 год», - отметил Кязымов в twitter.
В ходе встречи также обсуждались глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, а также итоги 2022 года для банковского сектора, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор, другие актуальные вопросы.
Х.Насирзаде
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