Отказ Еревана от предложения установить КПП на границе свидетельствует о стремлении Армении использовать Лачинскую дорогу в незаконных целях – МИД Азербайджана

В Баку расценивают отказ Еревана от предложения азербайджанской стороны установить контрольно-пропускные (КПП) на границе двух государств как стремление Армении использовать Лачинскую дорогу в незаконных целях, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Отказ армянской стороны от предложения (Азербайджана – ИФ) о контрольно-пропускном пункте на границе, который положит конец злоупотреблениям на Лачинской дороге, предназначенной только для гуманитарных целей, еще раз показывает, что истинное намерение армянской стороны состоит в том, чтобы, повторяя утверждения о том, что акции протеста привели к «блокаде» и «напряженной гуманитарной ситуации», продолжать использовать дорогу в незаконных целях, что противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года», - подчеркивается в комментариях МИД Азербайджана в ответ на заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

«Это еще раз доказывает, что на самом деле утверждения о том, что акции на Лачинской дороге привели к «сложной гуманитарной ситуации», не имеют под собой никаких оснований, и Армения использует это утверждение исключительно в политических целях», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомство заявили, что «расценив предложение азербайджанской стороны об установлении контрольно-пропускного пункта на границе в целях предотвращения злоупотреблений Лачинской дорогой, связанных с разграблением природных ресурсов Азербайджана, незаконной ротацией армянских вооруженных сил, перевозкой мин и боеприпасов, незаконным переходом граждан третьих стран на территорию Азербайджана, как применение силы, Армения еще раз демонстрирует, что не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачинской дороге».

В МИД Азербайджана осудили высказывания, озвученные 22 февраля в ходе совместного брифинга для прессы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных и европейских дел Люксембурга Яна Ассельборна.

«Министр иностранных дел Армении, как всегда, занимается манипуляциями, искажая обсуждения и переговоры по мирному процессу. Своим заявлением армянская сторона еще раз демонстрирует, что не заинтересована в мире в регионе», - говорится в заявлении.

Что касается претензий Армении по международному механизму, касающемуся прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, а также по вопросу диалога с ними, в МИД Азербайджана подчеркнули: «Мы хотели бы отметить, что, как было ясно отмечено в ходе мюнхенских переговоров (президента Азербайджана, премьера Армении и главы Госдепа США – ИФ), права и безопасность жителей армянского происхождения, проживающих в регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджана».

«Азербайджанская сторона также заявила о готовности вести диалог не с лицами, прибывшими в Карабахский регион извне и представляющими себя представителями жителей армянского происхождения, а с представителями, которые, как и прежде, имеют право представлять жителей армянского происхождения. Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и должна отказаться от территориальных притязаний в соответствии с нормами и принципами международного права, а также пражскими и сочинскими соглашениями, по которым страны взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что «предвзятая позиция, продемонстрированная главой МИД Люксембурга, не осведомленного о ситуации в регионе и полностью противоречащая соответствующим принципам международного права, не имеет под собой никаких оснований».

«Похоже, что люксембургская сторона, как и прежде, еще не отказалась от практики использования тезисов, которые отражают лживую пропаганду армянской стороны. Еще раз заявляем, что подобные провокационные и предвзятые заявления не могут служить препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе принципов международного права», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Р.Керимов