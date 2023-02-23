Азербайджан в 2022г экспортировал хурмы на $91,5 млн

Азербайджан в 2022 году экспортировал 147,632 тыс. тонн свежей хурмы, что на 15,2% меньше показателя 2021 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Выручка от экспорта в 2022 году хурмы составила $91 млн 586,68 тыс. (спад на 12,5%).
Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию: за 2022 год в РФ было экспортировано 130,927 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 8,4%) на сумму $106 млн 412,61 тыс. (спад на 9,14%). В целом, на РФ пришлось 88,7% всего экспорта свежей хурмы из Азербайджана.
Вторым крупным экспортером стала Украина, куда было отправлено 14,124 тыс. тонн на сумму $4 млн 787,32 тыс.
Азербайджан в 2021 году экспортировал 174,158 тыс. тонн хурмы на сумму $125 млн 895,03 тыс. Основной экспорт этой продукции также пришелся на Россию – 82% всех поставок.
Б.Рустамбеков
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