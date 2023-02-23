Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели свыше $61 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг продал банкам $61,6 млн.
На аукционе 21 февраля банки приобрели $49,3 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $61,6 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Х.Насирзаде
Морской спецназ Азербайджана продемонстрировал свои навыки делегации из Грузии
Посол Азербайджана жестко ответил главе МИД Люксембурга
Отказ Еревана от предложения установить КПП на границе свидетельствует о стремлении Армении использовать Лачинскую дорогу в незаконных целях – МИД Азербайджана
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси
БГУ потратит до 11 млн манатов на капремонт одного из учебных корпусов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Финляндия отправит в Украину три танка «Леопард 2»
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Землетрясение вновь зафиксировано в Таджикистане, жертв и разрушений нет
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна