Землетрясение дважды зафиксировано в Таджикистане, жертв и разрушений нет

Пять афтершоков зафиксировано после происшедшего рано утром в четверг землетрясения на территории Таджикистана, данных о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Национальное информационное агентство "Ховар" со ссылкой на Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.
"Первый толчок произошёл в 05:37 (местное время), глубина его составила 20 км. Сила толчка - 6,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 66 км юго-западнее от Мургаба. Вслед за ним произошли пять афтершоков: в 05:55, в 06:06, в 06:35, в 07:07 и в 07:18", - говорится в сообщении.
"Эпицентр этих толчков силой от 4,6 до 5 баллов находился от 58 до 104 км от Мургаба", - отмечается в нём.
Между тем начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи со ссылкой Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук республики позже в четверг сообщила, что на территории страны 23 февраля дважды зарегистрировано землетрясение в 05:37 и 05:55 местного времени.
"Эпицентр землетрясения находился 400 км юго-восточнее города Душанбе, 65 км западнее от Мургабского района и 30 км восточнее от Сарезского озера. Сила толчков эпицентре в 05:37 составила 6,7 баллов и в 05:55 минут 5-6 баллов, в городе Хорог 5-6 баллов, в городе Душанбе - 2-3 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и разрушений не зафиксировано.
Кроме того, по данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, сила подземных толчков на территории страны составила в Ферганской, Андижанской, Наманганской областях - 4 балла, в Ташкенте 3-4 балла, в Самарканде - 3 балла.
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