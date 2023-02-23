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Внешняя политика 23.02.2023 12:53

Посол Азербайджана жестко ответил главе МИД Люксембурга

Глава представительства Азербайджана при Европейском союзе (ЕС), посол в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов рекомендовал министерству иностранных и европейских дел Люксембурга воздействовать на Ереван с целью заключения мирного соглашения с Баку.

«Посоветуйте своим армянским приятелям подписать мирный договор, предложенный Азербайджаном. Это единственный путь к миру, которого мы все хотим», - написал Садыгов в твиттере.

В противном случае, продолжил дипломат, «это будет принудительно».

Он добавил, что «односторонние «призывы» к Азербайджану (МИД Люксембурга – ИФ) основаны на информации Армении, посоветовав люксембургской стороне проверять информацию.

Накануне глава МИД Люксембурга находился в Армении и на брифинге выступил с рядом предвзятых в отношении Азербайджана заявлений.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ЛЮКСЕМБУРГ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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