Посол Азербайджана жестко ответил главе МИД Люксембурга

Глава представительства Азербайджана при Европейском союзе (ЕС), посол в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов рекомендовал министерству иностранных и европейских дел Люксембурга воздействовать на Ереван с целью заключения мирного соглашения с Баку.

«Посоветуйте своим армянским приятелям подписать мирный договор, предложенный Азербайджаном. Это единственный путь к миру, которого мы все хотим», - написал Садыгов в твиттере.

В противном случае, продолжил дипломат, «это будет принудительно».

Он добавил, что «односторонние «призывы» к Азербайджану (МИД Люксембурга – ИФ) основаны на информации Армении, посоветовав люксембургской стороне проверять информацию.

Накануне глава МИД Люксембурга находился в Армении и на брифинге выступил с рядом предвзятых в отношении Азербайджана заявлений.

Р.Керимов