Морской спецназ Азербайджана продемонстрировал свои навыки делегации из Грузии

Делегация Минобороны Грузия посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС», - отмечается в информации.
Делегаты понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Им были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.
Х.Насирзаде
Баку и Лондон договорились о развитии международных автомобильных перевозок
Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2022г увеличился на 35,5%
Wintershall Dea не исключает подачи исков к РФ в связи с изменением регулирования работы СП
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси
БГУ потратит до 11 млн манатов на капремонт одного из учебных корпусов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Финляндия отправит в Украину три танка «Леопард 2»
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Землетрясение вновь зафиксировано в Таджикистане, жертв и разрушений нет
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна