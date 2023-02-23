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Оборона 23.02.2023 12:56

Морской спецназ Азербайджана продемонстрировал свои навыки делегации из Грузии

Делегация Минобороны Грузия посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС», - отмечается в информации.

Делегаты понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Им были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ГРУЗИЯ, СПЕЦНАЗ


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