Морской спецназ Азербайджана продемонстрировал свои навыки делегации из Грузии

Делегация Минобороны Грузия посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана. «Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС», - отмечается в информации. Делегаты понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Им были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом. Х.Насирзаде

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