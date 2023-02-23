Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 73.95 -2.41 Brent 80.60 -2.45

АПК 23.02.2023 13:34

Азербайджан в 2022г сократил экспорт картофеля на 15%, поставки в РФ сократились на 14%

Азербайджан в 2022 году сократил экспорт картофеля на 15,2%, импорт данной продукции сократился на 13%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 78,301 тыс. тонн картофеля (спад на 15,2%) на сумму $35 млн 121,66 тыс. (спад на 13,9%).

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за прошлый год в Россию было поставлено 73,677 тыс. тонн картофеля (спад на 13,7%) на сумму $33 млн 446,65 тыс. (спад на 13%). В целом, на РФ пришлось 94% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.

При этом, за 2021 год в Азербайджан было импортировано 159,725 тыс. тонн картофеля (спад на 12,7%) на сумму $41,788 млн (спад на 6,6%).

Основными поставщиками картофеля в Азербайджан являлись Иран - 41,647 тыс. тонн на сумму $10 млн 369,13 тыс., Россия - 45,274 тыс. тонн на сумму $11 млн 388,68 тыс., Турция - 31 тыс. тонн на сумму $7 млн 779,54 тыс.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля на сумму $40 млн 777,41 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРТОФЕЛЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан за 9 мес. сократил экспорт картофеля на 15%, импорт – на 13% Азербайджан в I полугодии сократил экспорт картофеля на 15% Азербайджан в 2021г увеличил экспорт картофеля на 13,5%, поставки в РФ выросли на 23% Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт картофеля на 13%, в РФ - на 23% Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт картофеля на 13%, поставки в РФ выросли на 23% Азербайджан в 2020г увеличил экспорт картофеля на 32% Азербайджан в I квартале увеличил экспорт картофеля на 37%, импорт сократился почти на 4% Азербайджан в 2019г сократил экспорт картофеля на 7,2%, увеличил импорт на 26,7% Азербайджан за 9 месяцев сократил экспорт картофеля на 7,2%, увеличил импорт на 23,9% Азербайджан в I полугодии сократил импорт картофеля из России на 4,3%, экспорт - на 13,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az