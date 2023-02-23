Азербайджан в 2022г сократил экспорт картофеля на 15%, поставки в РФ сократились на 14%

Азербайджан в 2022 году сократил экспорт картофеля на 15,2%, импорт данной продукции сократился на 13%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 78,301 тыс. тонн картофеля (спад на 15,2%) на сумму $35 млн 121,66 тыс. (спад на 13,9%).

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за прошлый год в Россию было поставлено 73,677 тыс. тонн картофеля (спад на 13,7%) на сумму $33 млн 446,65 тыс. (спад на 13%). В целом, на РФ пришлось 94% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.

При этом, за 2021 год в Азербайджан было импортировано 159,725 тыс. тонн картофеля (спад на 12,7%) на сумму $41,788 млн (спад на 6,6%).

Основными поставщиками картофеля в Азербайджан являлись Иран - 41,647 тыс. тонн на сумму $10 млн 369,13 тыс., Россия - 45,274 тыс. тонн на сумму $11 млн 388,68 тыс., Турция - 31 тыс. тонн на сумму $7 млн 779,54 тыс.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля на сумму $40 млн 777,41 тыс.

Б.Рустамбеков