Премьер Грузии прибыл в Турцию, ожидаются переговоры с Эрдоганом

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг прибыл с визитом в Турцию, запланирована встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба премьера.
Гарибашвили в рамках визита посетит пострадавшую от землетрясения провинцию Хатай, добавили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что премьера в поездке сопровождают глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, а также начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
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