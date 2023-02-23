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Регион 23.02.2023 13:58

Премьер Грузии прибыл в Турцию, ожидаются переговоры с Эрдоганом

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг прибыл с визитом в Турцию, запланирована встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба премьера.

Гарибашвили в рамках визита посетит пострадавшую от землетрясения провинцию Хатай, добавили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что премьера в поездке сопровождают глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, а также начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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