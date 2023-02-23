Землетрясение вновь зафиксировано в Таджикистане, жертв и разрушений нет

Землетрясение вновь было зарегистрировано на территории Таджикистан во второй половине дня, сообщила в четверг начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Умеда Юсуфи.

"По данным Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук республики, 23 февраля в 13:01 местного времени на территории страны вновь зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения находился 380 км юго-восточнее города Душанбе, 86 км западнее от Мургабского района и 45 км восточнее от Сарезского озера", - говорится в сообщении.

По ее словам, сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в городе Хорог 4 балла. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее в четверг утром Юсуфи со ссылкой на Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук республики сообщала, что на территории Таджикистана в 05:37 и 05:55 местного времени дважды зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения находился 400 км юго-восточнее города Душанбе, 65 км западнее от Мургабского района и 30 км восточнее от Сарезского озера. Сила толчков эпицентре в 05:37 составила 6,7 баллов и в 05:55 минут 5-6 баллов, в городе Хорог 5-6 баллов, в городе Душанбе - 2-3 балла", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что жертв и разрушений не зафиксировано.

Между тем, Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что сила подземных толчков на территории Узбекистана составила в Ферганской, Андижанской, Наманганской областях - 4 балла, в Ташкенте 3-4 балла, в Самарканде - 3 балла.