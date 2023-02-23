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Дальнее зарубежье 23.02.2023 14:40

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа

ВВС Израиля в четверг нанесли серию ударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает Times of Israel.

Это стало ответом на совершённые ранее палестинские ракетные обстрелы юга Израиля.

Газета отмечает, что осуществленные по Израилю пуски ракет являются, вероятно, реакцией на недавний рейд израильских военных и полиции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли десять палестинцев.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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