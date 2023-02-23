Финляндия отправит в Украину три танка «Леопард 2»

Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение отправить в Украину три танка "Леопард 2", государство также берет на себя их обслуживание и обучение личного состава, сообщает портал Yle.

"По мнению министерства обороны, вклад Финляндии в проект не может быть большим из-за нашей протяженной сухопутной границы с Россией. Участие также ограничено тем фактом, что Финляндия еще не является членом НАТО", - приводит портал точку зрения военного ведомства.

Дополнительной информации о способе или графике доставки предоставлено не будет, пишет Yle.

Отправка танков состоится в рамках 13-го пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма составляет 160 млн евро.

Предыдущий, январский пакет, стоимостью более 400 миллионов евро, был крупнейшим на сегодняшний день. Всего Финляндия оказала военную поддержку Украине в 750 млн евро.