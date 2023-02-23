Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2022г увеличился на 35,5%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 35,5% - до 202,864 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $65 млн 103,9 тыс. (рост на 59,4%).

В прошлом году в Азербайджан также импортировано 596,835 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 19,4%) на сумму $152 млн 695,4 тыс. (рост на 7,5%).

Кроме этого, за отчетный период на 18,8% - до 166,418 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $43 млн 138,7 тыс. (спад на 5,3%).

Б.Рустамбеков