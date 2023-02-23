Баку и Лондон договорились о развитии международных автомобильных перевозок

Азербайджан и Великобритания в четверг подписали межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
Документ был подписан в ходе его встречи с парламентским заместителем главы МИД Великобритании Лео Докерти.
"Мы подписали "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Великобритании о международных автомобильных перевозках", - написал Набиев в четверг в соцсетях.
Министр отметил, что документ создает благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров с целью роста взаимной торговли между двумя странами.
Р.Керимов
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