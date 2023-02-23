США нацелены усиливать санкции против РФ и повышать их эффективность - глава Минфина

США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер, заявила в четверг американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Мы стремимся усиливать санкции и решать проблему нарушения действующих мер", - приводит Associated Press слова Йеллен, находящейся в Индии.

По словам Йеллен, США, в частности, по-прежнему сфокусированы на том, чтобы перекрывать доступ РФ к товарам, нужным для ВПК.

Кроме того, она выразила надежду на то, что сторонам удастся продлить действие заключенной в 2022 году в Стамбуле сделки, позволяющей экспортировать зерно из Украины.