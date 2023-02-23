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Дальнее зарубежье 23.02.2023 16:14

США нацелены усиливать санкции против РФ и повышать их эффективность - глава Минфина

США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер, заявила в четверг американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Мы стремимся усиливать санкции и решать проблему нарушения действующих мер", - приводит Associated Press слова Йеллен, находящейся в Индии.

По словам Йеллен, США, в частности, по-прежнему сфокусированы на том, чтобы перекрывать доступ РФ к товарам, нужным для ВПК.

Кроме того, она выразила надежду на то, что сторонам удастся продлить действие заключенной в 2022 году в Стамбуле сделки, позволяющей экспортировать зерно из Украины.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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