Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 73.95 -2.41 Brent 80.60 -2.45

Регион 23.02.2023 16:20

Молдова выходит из ряда соглашений в рамках СНГ

Молдова начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ, заявил в четверг министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. "Есть соглашения, которые либо не подходят нам, либо уже не работают, либо не применяются, либо не во благо Молдовы", - сказал Попеску.

Он напомнил, что Молдова намерена присоединиться к ЕС, поэтому "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".

"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, несовместимых с нашими целями, продолжится. Проводится анализ необходимости многих соглашений, подписанных за время пребывания республики в составе СНГ. Этот список будет опубликован", - сказал глава МИДЕИ, отметив, что только по линии МВД планируется выйти из порядка 20 соглашений.

Ранее председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что решение целесообразности участия Молдовы в СНГ будет принято после окончания военных действий на Украине. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, СНГ, СОГЛАШЕНИЯ, ВЫХОД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az