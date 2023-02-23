Молдова выходит из ряда соглашений в рамках СНГ

Молдова начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ, заявил в четверг министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. "Есть соглашения, которые либо не подходят нам, либо уже не работают, либо не применяются, либо не во благо Молдовы", - сказал Попеску.
Он напомнил, что Молдова намерена присоединиться к ЕС, поэтому "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".
"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, несовместимых с нашими целями, продолжится. Проводится анализ необходимости многих соглашений, подписанных за время пребывания республики в составе СНГ. Этот список будет опубликован", - сказал глава МИДЕИ, отметив, что только по линии МВД планируется выйти из порядка 20 соглашений.
Ранее председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что решение целесообразности участия Молдовы в СНГ будет принято после окончания военных действий на Украине. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе".
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