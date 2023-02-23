В Азербайджане создаются региональные культурные управления - распоряжение президента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О реорганизации региональных управлений культуры, входящих в структуру Министерства культуры Азербайджана, и об усовершенствовании структуры Минкультуры Азербайджана". Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства. Согласно изменениям, в Азербайджане создаются 12 региональных культурных управлений: Абшерон-Хызынское, Нагорно-Ширванское, Гянджа-Дашкесанское, Карабахское, Газах-Товузское, Губа-Хачмазское, Ленкорань-Астаринское, Центрально-Аранское, Миль-Муганское, Шеки-Загатальское, Восточно-Зангезурское, Ширван-Салянское. Кабмину поручено решить все вытекающие вопросы из данного распоряжения.

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